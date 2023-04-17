В Москве 19-летний парень искромсал ножом отчима, душившего его маму

В Москве 19-летний парень напал с ножом на отчима, который душил его мать. По данным SHOT, пострадавший выжил и был доставлен в больницу.

Госпитализация изрезанного пасынком москвича. Видео © SHOT

Поножовщина произошла в одной из квартир многоэтажки в Отрадном. Глава семейства вечером начал кричать на сожительницу. Её 19-летний сын вмешался в конфликт и попытался всех успокоить. Однако отчим был настроен агрессивно. Он набросился на женщину и начал её душить. Тогда пасынок схватил нож и несколько раз ударил мужчину в спину и грудь.

Пострадавший доставлен в НИИ Склифосовского. Соседи утверждают, что семья благополучная. С парнем сейчас работают полицейские, выясняется причина конфликта.