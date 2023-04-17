КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 13:14

В Москве 19-летний парень искромсал ножом отчима, душившего его маму

В Москве 19-летний парень напал с ножом на отчима, который душил его мать

<p>Раненный пасынком москвич с сожительницей. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50211" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Раненный пасынком москвич с сожительницей. Фото © SHOT

В Москве 19-летний парень напал с ножом на отчима, который душил его мать. По данным SHOT, пострадавший выжил и был доставлен в больницу.

Госпитализация изрезанного пасынком москвича. Видео © SHOT

Поножовщина произошла в одной из квартир многоэтажки в Отрадном. Глава семейства вечером начал кричать на сожительницу. Её 19-летний сын вмешался в конфликт и попытался всех успокоить. Однако отчим был настроен агрессивно. Он набросился на женщину и начал её душить. Тогда пасынок схватил нож и несколько раз ударил мужчину в спину и грудь.

Пострадавший доставлен в НИИ Склифосовского. Соседи утверждают, что семья благополучная. С парнем сейчас работают полицейские, выясняется причина конфликта.

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Ранее сообщалось, что в Москве 43-летний отчим избил железным чайником 12-летнего мальчика, который заступился за мать. Школьника доставили в больницу, где ему диагностировали рану головы и ушиб левого предплечья.

Андрей Бражников
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