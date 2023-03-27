В Москве отчим избил железным чайником мальчика, который заступился за мать

В Москве 43-летний отчим избил железным чайником 12-летнего мальчика, который заступился за мать. Об этом сообщает SHOT . По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире в московском районе Северное Измайлово.

Разборки начались, когда выпивший глава семейства собрался в магазин, чтобы снова купить алкоголь. Мать мальчика запретила сожителю продолжать веселье и влепила ему пощёчину. Такое поведение избранницы мужчину возмутило, и он решил утихомирить её с помощью ударов. После этого школьник вступился за мать, но, когда полез в драку, отчим разозлился ещё больше. В итоге мужчина схватил железный чайник и стал избивать ребёнка.