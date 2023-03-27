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27 марта, 17:37

В Москве отчим избил железным чайником мальчика, который заступился за мать

<p>Окровавленный ребёнок снял себя на видео после нападения отчима. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49566" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Окровавленный ребёнок снял себя на видео после нападения отчима. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве 43-летний отчим избил железным чайником 12-летнего мальчика, который заступился за мать. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире в московском районе Северное Измайлово.

Ребёнок после нападения отчима. Обложка © Telegram / SHOT

Ребёнок после нападения отчима. Обложка © Telegram / SHOT

Разборки начались, когда выпивший глава семейства собрался в магазин, чтобы снова купить алкоголь. Мать мальчика запретила сожителю продолжать веселье и влепила ему пощёчину. Такое поведение избранницы мужчину возмутило, и он решил утихомирить её с помощью ударов. После этого школьник вступился за мать, но, когда полез в драку, отчим разозлился ещё больше. В итоге мужчина схватил железный чайник и стал избивать ребёнка.

После этого школьника доставили в больницу, где ему диагностировали ушибленную рану головы и ушиб левого предплечья. Сейчас в случившемся разбираются следователи.

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Никита Осипов
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