Высадивший ребёнка фельдшер частной скорой из Подмосковья намерен судиться из-за клеветы

Фельдшер частной скорой помощи в Подмосковье намерен подать в суд на семью мальчика, которого он отказался везти в больницу. Об этом заявила жена медработника. Она назвала клеветой слова родителей ребёнка, пишет SHOT.

Жена фельдшера частной скорой помощи рассказала свою версию скандальной истории. Видео © Telegram / SHOT

Женщина рассказала, что фельдшер на самом деле не высаживал ребёнка, а вернул его обратно в стационар в Видном. Также жена медработника уверяет, что родители мальчика сами обманули его: они сообщили, что ждут скорую в Морозовской больнице. На самом деле это было не так, утверждает она.

Супруга медработника добавила, что родители мальчика были осведомлены о стоимости услуг, согласились на эти условия, а позже отказались платить всю сумму. По её словам, недоплаченную часть списали с фельдшера.

"Он в руках даже денег никогда не держит, приходит оплата на QR-код. Их сначала всё устраивало, что там им прислали, какая должна быть оплата, а потом они отказались и оплатили полсуммы, но даже после этого он повёз этого подростка. И в итоге виноват ещё сам оказался", — сказала жена фельдшера Елена.