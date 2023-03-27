Высадивший ребёнка фельдшер частной скорой из Подмосковья намерен судиться из-за клеветы
Фельдшер частной скорой помощи в Подмосковье намерен подать в суд на семью мальчика, которого он отказался везти в больницу. Об этом заявила жена медработника. Она назвала клеветой слова родителей ребёнка, пишет SHOT.
Жена фельдшера частной скорой помощи рассказала свою версию скандальной истории. Видео © Telegram / SHOT
Женщина рассказала, что фельдшер на самом деле не высаживал ребёнка, а вернул его обратно в стационар в Видном. Также жена медработника уверяет, что родители мальчика сами обманули его: они сообщили, что ждут скорую в Морозовской больнице. На самом деле это было не так, утверждает она.
Супруга медработника добавила, что родители мальчика были осведомлены о стоимости услуг, согласились на эти условия, а позже отказались платить всю сумму. По её словам, недоплаченную часть списали с фельдшера.
"Он в руках даже денег никогда не держит, приходит оплата на QR-код. Их сначала всё устраивало, что там им прислали, какая должна быть оплата, а потом они отказались и оплатили полсуммы, но даже после этого он повёз этого подростка. И в итоге виноват ещё сам оказался", — сказала жена фельдшера Елена.
Она уточнила, что ребёнок был не в тяжёлом состоянии, с "сатурацией на уровне 99". Женщина уверяет, что они с супругом подготовят иск в суд на семью мальчика за клевету. Сам фельдшер находится в полиции и даёт показания касательно случившегося.
Ранее сообщалось о том, что фельдшер частной скорой помощи в Подмосковье выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей юного пациента, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, там предложили ужесточить требования к частным скорым после этого скандала.
Telegram / SHOT