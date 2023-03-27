СК возбудил дело после публикации Лайфа о частной скорой, высадившей задыхающегося ребёнка
СК возбудил дело по факту инцидента с частной скорой, высадившей задыхающегося ребёнка
Следователи возбудили уголовное дело после публикации Лайфа о частной скорой, которая высадила мать с задыхающимся ребёнком якобы из-за неоплаты 100 тысяч рублей за перевозку. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
"В городе Видное возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в частности допрашиваются потерпевший и сотрудники медучреждений, изучается документация.
Лайф рассказывал, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Сотрудник требовал, чтобы ему заплатили 100 тысяч рублей. Отец мальчика после случившегося решил обратиться в СК, прокуратуру и суд. После нашей публикации глава Минздрава РФ поручил Росздравнадзору провести проверку по факту произошедшего.
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