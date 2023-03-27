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27 марта, 11:43

СК возбудил дело после публикации Лайфа о частной скорой, высадившей задыхающегося ребёнка

СК возбудил дело по факту инцидента с частной скорой, высадившей задыхающегося ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело после публикации Лайфа о частной скорой, которая высадила мать с задыхающимся ребёнком якобы из-за неоплаты 100 тысяч рублей за перевозку. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"В городе Видное возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в частности допрашиваются потерпевший и сотрудники медучреждений, изучается документация.

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Лайф рассказывал, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Сотрудник требовал, чтобы ему заплатили 100 тысяч рублей. Отец мальчика после случившегося решил обратиться в СК, прокуратуру и суд. После нашей публикации глава Минздрава РФ поручил Росздравнадзору провести проверку по факту произошедшего.

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Варвара Романова
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