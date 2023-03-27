СК возбудил дело после публикации Лайфа о частной скорой, высадившей задыхающегося ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело после публикации Лайфа о частной скорой, которая высадила мать с задыхающимся ребёнком якобы из-за неоплаты 100 тысяч рублей за перевозку. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"В городе Видное возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в частности допрашиваются потерпевший и сотрудники медучреждений, изучается документация.