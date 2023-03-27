Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Костомаров
Авербух рассказал, что состояние здоровья Костомарова улучшается
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Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил его друг, серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.
"Что касается Ромы, сейчас, слава богу, ситуация начала выправляться. Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные", — сказал он на открытии четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".
По словам Авербуха, Костомаров несколько дней назад записал им голосовое сообщение. Как он уточнил, у фигуриста в голосе чувствовалась очень сильная мотивация.
"Он пошутил условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", — поведал Авербух.
Напомним, ещё в январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. Почти сразу стало понятно, что ситуация очень серьёзная. У спортсмена развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него зафиксировали поражение части головного мозга и он пережил два инсульта. Лайф также рассказывал, что Костомаров перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз ему удалили пальцы на левой руке.