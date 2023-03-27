Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Костомаров

Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил его друг, серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.

"Что касается Ромы, сейчас, слава богу, ситуация начала выправляться. Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные", — сказал он на открытии четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".

По словам Авербуха, Костомаров несколько дней назад записал им голосовое сообщение. Как он уточнил, у фигуриста в голосе чувствовалась очень сильная мотивация.