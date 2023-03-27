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27 марта, 08:21

Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Костомаров

Авербух рассказал, что состояние здоровья Костомарова улучшается

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил его друг, серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.

"Что касается Ромы, сейчас, слава богу, ситуация начала выправляться. Мы на день рождения записывали Роме видеопоздравления, где-то мотивационные", — сказал он на открытии четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".

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По словам Авербуха, Костомаров несколько дней назад записал им голосовое сообщение. Как он уточнил, у фигуриста в голосе чувствовалась очень сильная мотивация.

"Он пошутил условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", — поведал Авербух.

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Напомним, ещё в январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. Почти сразу стало понятно, что ситуация очень серьёзная. У спортсмена развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него зафиксировали поражение части головного мозга и он пережил два инсульта. Лайф также рассказывал, что Костомаров перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз ему удалили пальцы на левой руке.

Иван Косицын
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