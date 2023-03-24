СМИ узнали об ампутации у Костомарова всех пальцев левой руки
РИА "Новости": Костомарову ампутировали все пальцы левой руки
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз прославленному спортсмену удалили пальцы на левой руке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Костомаров перенёс операцию по удалению пальцев на левой руке. Пациент перенёс операцию нормально", — сообщил источник.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Позже, по данным СМИ, из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу сначала стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно об ампутации голеней обеих ног и кисти. Однако все слухи об операциях спортсмена пока официально не подтвердили его близкие. Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина о состоянии супруга говорит редко. А вот друг Костомарова хореограф и продюсер Илья Авербух недавно рассказал, что Роман находится в сознании, готов сражаться и бороться.
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