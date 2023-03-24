СМИ узнали об ампутации у Костомарова всех пальцев левой руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз прославленному спортсмену удалили пальцы на левой руке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.