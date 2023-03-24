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24 марта, 10:35

"Опоры внутри": Костомарову рассказали о способе выжить вопреки чудовищной болезни

Психотерапевт Малахова: Восстановление Костомарова зависит от его внутреннего ресурса

<p>Роман Костомаров. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов</p>

Роман Костомаров. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

После перенесённых операций олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров должен адаптироваться. Процесс его реабилитации будет зависеть от психического состояния спортсмена, рассказала в беседе с телеканалом "360" психотерапевт Елена Малахова.

Оценить степень возможной депрессии фигуриста можно только после беседы с ним, отметила она. Кто-то реагирует на подобные потрясения тревогой и депрессией. Здесь всё зависит от типа личности пациента.

"Могу предположить лишь только, что там внутреннего ресурса гораздо больше. И речь тогда будет просто идти об адаптации человека к новым жизненным условиям, к поиску новых опор для себя. Где-то — о принятии того, что произошло, где-то — о горевании об утраченных возможностях", — объяснила врач.

По её словам, в психотерапии есть огромный ресурс, поэтому Костомарову "нужно искать новые опоры внутри себя".

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Срывы и привыкание к новому телу: Костомарова готовят к новым трудностям после удаления трахеостомы

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что Костомаров находится в абсолютном сознании и готов бороться за жизнь. Он добавил, что коллеги сделают всё для того, чтобы Костомаров не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд.

Ирина Фальке
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