"Опоры внутри": Костомарову рассказали о способе выжить вопреки чудовищной болезни

После перенесённых операций олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров должен адаптироваться. Процесс его реабилитации будет зависеть от психического состояния спортсмена, рассказала в беседе с телеканалом "360" психотерапевт Елена Малахова.

Оценить степень возможной депрессии фигуриста можно только после беседы с ним, отметила она. Кто-то реагирует на подобные потрясения тревогой и депрессией. Здесь всё зависит от типа личности пациента.

"Могу предположить лишь только, что там внутреннего ресурса гораздо больше. И речь тогда будет просто идти об адаптации человека к новым жизненным условиям, к поиску новых опор для себя. Где-то — о принятии того, что произошло, где-то — о горевании об утраченных возможностях", — объяснила врач.

По её словам, в психотерапии есть огромный ресурс, поэтому Костомарову "нужно искать новые опоры внутри себя".