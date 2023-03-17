Срывы и привыкание к новому телу: Костомарова готовят к новым трудностям после удаления трахеостомы

Отключение олимпийского чемпиона Романа Костомарова от аппарата ИВЛ и удаление трахеостомы говорит о стабилизации состояния, считают опрошенные "Вечерней Москвой" врачи. Медики оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжёлой болезни.

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, что удаляют трахеостому только после того, когда пациент может контролировать собственное дыхание. Такое решение со стороны врачей Костомарова является шагом к дальнейшему улучшению, поскольку до этого момента он не мог дышать самостоятельно. Однако она считает, что делать слишком радужные прогнозы пока рано: мы не знаем, как работают остальные функции его организма.

"Возможно, эти процессы он не может контролировать сам. Кроме того, он перенёс два инсульта и неизвестно, может ли он сейчас говорить нормально, видит ли он как раньше", — разъясняет Ярцева.

Она также полагает, что фигурист не помнит последние три месяца жизни. По оценке терапевта, всё происходящее сейчас для него — непривычная реальность и в какой-то степени новость. Ярцева пояснила, что фигурист может не понимать, почему у него нет пальцев и не видит правый глаз. В таком состоянии звёздный пациент может срываться на других, быть вспыльчивым, говорит она.

Вместе с тем врач призвала не умалять значение отключения Костомарова от аппарата ИВЛ и удаления трахеостомы — это очень вдохновляющие сигналы стабилизации его состояния. Трубку ставят только тяжёлым пациентам, которые не могут дышать сами. Она нужна для того, чтобы подключить вспомогательные аппараты напрямую к дыхательной системе.

Такого же мнения придерживается и заслуженный врач России, профессор, терапевт Юрий Серебрянский. По его оценке, Костомаров мужественно борется с недугом, поэтому в его состоянии наблюдается положительная динамика.