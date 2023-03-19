"Абсолютно в сознании, готов бороться": Авербух рассказал обнадёживающие новости о состоянии Костомарова
Авербух: Костомаров находится в сознании и готов бороться за жизнь
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров находится в сознании и готов бороться за жизнь. Об этом заявил его друг серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.
"Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперёд. <...> Мы всё сделаем для того, чтобы он не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд", — сказал Авербух в беседе с журналистами.
Он также добавил, что семья 46-летнего спортсмена переживает сложные испытания. Помочь можно всесторонней поддержкой и молитвами, потому что впереди ждёт ещё "огромная дорога", резюмировал Авербух.
Напомним, Романа Костомарова в начале января госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена зафиксировали поражение части головного мозга и он пережил два инсульта. Недавно стало известно, что Костомарову удалили трахеостому, фигурист находится в сознании.
ТАСС / Кухмарь Кирилл