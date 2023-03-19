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19 марта, 17:57

"Абсолютно в сознании, готов бороться": Авербух рассказал обнадёживающие новости о состоянии Костомарова

Авербух: Костомаров находится в сознании и готов бороться за жизнь

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров находится в сознании и готов бороться за жизнь. Об этом заявил его друг серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.

"Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперёд. <...> Мы всё сделаем для того, чтобы он не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд", — сказал Авербух в беседе с журналистами.

Он также добавил, что семья 46-летнего спортсмена переживает сложные испытания. Помочь можно всесторонней поддержкой и молитвами, потому что впереди ждёт ещё "огромная дорога", резюмировал Авербух.

Срывы и привыкание к новому телу: Костомарова готовят к новым трудностям после удаления трахеостомы

Срывы и привыкание к новому телу: Костомарова готовят к новым трудностям после удаления трахеостомы

Напомним, Романа Костомарова в начале января госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена зафиксировали поражение части головного мозга и он пережил два инсульта. Недавно стало известно, что Костомарову удалили трахеостому, фигурист находится в сознании.

Обложка ©

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Наталья Исакова
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