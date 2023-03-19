"Абсолютно в сознании, готов бороться": Авербух рассказал обнадёживающие новости о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров находится в сознании и готов бороться за жизнь. Об этом заявил его друг серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух.

"Рома абсолютно в сознании, он всё понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперёд. <...> Мы всё сделаем для того, чтобы он не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лёд", — сказал Авербух в беседе с журналистами.