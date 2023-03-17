Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали не только пальцы, но и голени обеих ног и кисть, сообщает МК со ссылкой на информированные источники в медицинских кругах. По их словам, звёздного пациента снова подключали к аппарату ИВЛ.

"Костомаров действительно пришёл в себя, его жена, фигуристка Оксана Домнина, находится постоянно рядом с ним. <...> От ИВЛ его отключали буквально на несколько часов после того, как стало понятно, что он может дышать самостоятельно. Его организм очень ослаб, человек действительно потерял более 50 килограммов. Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут, делать ампутацию или нет", — сказал один из собеседников издания.

По словам второго, сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем — голени обеих ног. Он утверждает, что фигуристу также ампутировали всю кисть. Согласно сведениям издания, общее состояние Костомарова тяжёлое (у него полиорганная недостаточность, то есть одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них). Иными словами, все органы пациента истощены и сами не могут работать.