У Костомарова начала отказывать печень, сообщают СМИ

У знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова начала отказывать печень, утверждает Пятый канал. По всей видимости, организм 46-летнего спортсмена не справляется с большим количеством лекарств. Врачи предполагают, что в случае необратимых изменений орган нужно будет восстанавливать.

Ранее в пятницу уже приходили тревожные новости о состоянии Костомарова. Сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз ему удалили пальцы на левой руке.