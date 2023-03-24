У Костомарова начала отказывать печень, сообщают СМИ
Пятый канал: У Романа Костомарова начала отказывать печень из-за лекарственной нагрузки
46-летний Роман Костомаров уже несколько месяцев отважно борется за жизнь и здоровье. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
У знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова начала отказывать печень, утверждает Пятый канал. По всей видимости, организм 46-летнего спортсмена не справляется с большим количеством лекарств. Врачи предполагают, что в случае необратимых изменений орган нужно будет восстанавливать.
Ранее в пятницу уже приходили тревожные новости о состоянии Костомарова. Сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз ему удалили пальцы на левой руке.
Напомним, ещё в январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Почти сразу стало понятно, что ситуация очень серьёзная. У прославленного спортсмена развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена зафиксировали поражение части головного мозга и он пережил два инсульта.
"Абсолютно в сознании, готов бороться": Авербух рассказал обнадёживающие новости о состоянии Костомарова
Роман Костомаров — российский фигурист, специализирующийся на танцах на льду. В детстве катался в паре с Екатериной Давыдовой, в юности — с Анной Семенович, но львиную долю побед он разделил с Татьяной Навкой, включая триумф на Олимпиаде 2006 года. Судей покорила из произвольная программа по мотивам оперы "Кармен". Подробнее о его биографии и пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru.