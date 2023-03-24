Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову необходимо как можно скорее сделать операцию на печень, поскольку от этого зависит его жизнь. Об этом предупредил главный врач частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.

"Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма — на короткий период или долгосрочный. Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно", — приводит его слова портал Sport24.

Авербах добавил, что даже не может представить, как врачи будут с этим справляться. Но сделать это нужно срочно, потому что с печенью обычно отказывают и почки, и в таком случае мало что может спасти.

"У Коcтомарова произошла индивидуальная реакция на вируc на фоне оcлабленного иммунитета. Этот cлучай один на cто тыcяч. Вопроcов очень много о причинах таких оcложнений, но, еcли говорить по-проcтому, так выражаетcя индивидуальная реакция организма. <...> Будем надеяться, что врачи сделают чудо", — сказал доктор.