В Подмосковье мать с задыхающимся сыном выгнали из частной скорой за неуплату 100 тысяч рублей

В Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Сотрудник требовал, чтобы ему заплатили 100 тысяч рублей.

Отец мальчика рассказал, как фельдшер частной скорой помощи выгнал его супругу с задыхающимся сыном из машины. Видео © LIFE

По данным телеграм-канала, в начале марта 13-летний подросток с двусторонней пневмонией лечился в больнице города Видное. С каждым днём мальчику становилось всё хуже, поэтому родители решили отвезти его в Москву и вызвали для этого машину частной скорой помощи. Цена вопроса — 15 тысяч рублей за вызов, 200 рублей за километр и четыре тысячи за кислород. Но когда медики прибыли за мальчиком, то стали требовать уже 100 тысяч рублей. Возмущённый отец снова позвонил диспетчеру и договорился с ним на 30 тысяч рублей.

Когда мать и сын погрузились в машину медиков, глава семейства перевёл 30 тысяч. Увидев сумму, фельдшер тут же устроил истерику. По всей видимости, о щедрой скидке диспетчер его не предупредил. В связи с этим медик заставил женщину и задыхающегося школьника немедленно выйти из машины.

"Они (работники платной скорой помощи. — Прим. Лайфа) до моего приезда хотели силой вытащить маму из машины. Хватали её за руки. Один отталкивал её рукой, чтобы она отпустила каталку. Другой хотел из машины вытащить, а дальше типа сами как хотите, так и езжайте. Я не понимаю, зачем такие врачи? Получается, если денег нет, то значит, он умереть должен?" — недоумевает отец юного пациента Эльшад.

В итоге родители мальчика в срочном порядке вызвали другую скорую помощь. К счастью, ребёнка успели благополучно доставить в одну из московских больниц, сейчас он идёт на поправку. Отец также рассказал, что ему через пару дней позвонили из фирмы, предоставляющей услуги частной скорой, и сообщили, что фельдшер уволен. Однако мужчина всё равно намерен обратиться в СК, прокуратуру и суд.