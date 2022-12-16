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16 декабря, 09:54

В Подмосковье умер шестилетний мальчик, пролежавший три года в коме из-за ошибки врача

<p>Мальчик, впавший в кому из-за анестезиолога. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мальчик, впавший в кому из-за анестезиолога. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Солнечногорске умер шестилетний мальчик, который три года пролежал в коме из-за врачебной ошибки. Как сообщает SHOT, в ночь на 16 декабря мама Феди вызвала бригаду скорой помощи, так как малыш не подавал признаков жизни. К большому сожалению, прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца у юного пациента.

В 2019 году Федя, имеющий редкое генетическое заболевание фенилкетонурию, лечил зубы в частной клинике "Никор-Мед". Анестезиолог переборщил с лекарством, и сердце мальчика, которому тогда было всего три года, остановилось. Врачам всё-таки удалось реанимировать малыша, но он впал в кому. На протяжении трёх лет родители Феди, которые, к слову, работают в сфере здравоохранения, посменно дежурили у его кровати и до последнего верили, что сын выйдет из комы.

По факту инцидента в клинике было возбуждено уголовное дело. Врач, не рассчитавший необходимую дозу препарата, получил четыре года лишения свободы, а замгендиректора стоматологии — три с половиной года условно.

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Ранее Лайф рассказывал о жуткой трагедии, произошедшей в Москве. Там 12-летний мальчик утонул в ванной, надышавшись угарным газом из-за неправильно установленного водонагревателя. Когда родители вернулись, он был ещё жив, однако прибывшие врачи так и не смогли его реанимировать.

Наталья Исакова

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