В Подмосковье умер шестилетний мальчик, пролежавший три года в коме из-за ошибки врача

В подмосковном Солнечногорске умер шестилетний мальчик, который три года пролежал в коме из-за врачебной ошибки. Как сообщает SHOT, в ночь на 16 декабря мама Феди вызвала бригаду скорой помощи, так как малыш не подавал признаков жизни. К большому сожалению, прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца у юного пациента.

В 2019 году Федя, имеющий редкое генетическое заболевание фенилкетонурию, лечил зубы в частной клинике "Никор-Мед". Анестезиолог переборщил с лекарством, и сердце мальчика, которому тогда было всего три года, остановилось. Врачам всё-таки удалось реанимировать малыша, но он впал в кому. На протяжении трёх лет родители Феди, которые, к слову, работают в сфере здравоохранения, посменно дежурили у его кровати и до последнего верили, что сын выйдет из комы.

По факту инцидента в клинике было возбуждено уголовное дело. Врач, не рассчитавший необходимую дозу препарата, получил четыре года лишения свободы, а замгендиректора стоматологии — три с половиной года условно.