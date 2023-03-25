Высадившую задыхающегося ребёнка частную скорую проверят после публикации Лайфа

Росздравнадзор отреагировал на публикацию Лайфа о том, что в Подмосковье частная скорая высадила мать с задыхающимся ребёнком из-за якобы неполной оплаты перевозки в больницу. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье", — отметили там.

В Росздравнадзоре заверили, что при подтверждении изложенной информации "участники инцидента понесут наказание по всей строгости существующего законодательства".