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25 марта, 19:36

Высадившую задыхающегося ребёнка частную скорую проверят после публикации Лайфа

Мурашко поручил проверить инцидент с частной скорой, высадившей задыхающегося ребёнка

Росздравнадзор отреагировал на публикацию Лайфа о том, что в Подмосковье частная скорая высадила мать с задыхающимся ребёнком из-за якобы неполной оплаты перевозки в больницу. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье", отметили там.

В Росздравнадзоре заверили, что при подтверждении изложенной информации "участники инцидента понесут наказание по всей строгости существующего законодательства".

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Как рассказывал Лайф, в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Он требовал, чтобы ему заплатили 100 тысяч рублей. Переведённых 30 тысяч ему оказалось мало.

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Андрей Григорьев
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