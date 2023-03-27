В Госдуме предложили ужесточить требования к частным скорым после скандала в Подмосковье
В России необходимо продумать вопрос об ужесточении лицензионных требований к частным скорым. С таким мнением после скандального случая в Подмосковье выступил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Сергей Колунов. По его мнению, частные машины скорой помощи применяют как такси с мигалками. Депутат считает, что с этим нужно бороться на законодательном уровне.
Он также напомнил, что в РФ всем гражданам круглосуточно и бесплатно оказывают скорую медицинскую помощь, вызвать её можно по телефону 112. Медики выполнят свою работу, даже если у пациента нет полиса ОМС и документов. Но в этой сфере, как и в других, есть коммерческий аналог.
"В случае если гражданин не желает или не имеет возможности воспользоваться услугами коммерческой скорой помощи, всегда можно вызвать государственную скорую", — сказал он в беседе с РИАМО.
Напомним, фельдшер частной скорой помощи в Подмосковье выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Он требовал оплату в 100 тысяч рублей. Отец мальчика обратился в СК, прокуратуру и суд. Глава Минздрава РФ после публикации Лайфа поручил Росздравнадзору провести проверку. Кроме того, уголовное дело возбудил Следственный комитет.
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