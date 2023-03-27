В Госдуме предложили ужесточить требования к частным скорым после скандала в Подмосковье

В России необходимо продумать вопрос об ужесточении лицензионных требований к частным скорым. С таким мнением после скандального случая в Подмосковье выступил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Сергей Колунов. По его мнению, частные машины скорой помощи применяют как такси с мигалками. Депутат считает, что с этим нужно бороться на законодательном уровне.

Он также напомнил, что в РФ всем гражданам круглосуточно и бесплатно оказывают скорую медицинскую помощь, вызвать её можно по телефону 112. Медики выполнят свою работу, даже если у пациента нет полиса ОМС и документов. Но в этой сфере, как и в других, есть коммерческий аналог.