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27 марта, 14:23

Сотрудники скандальной частной скорой из Подмосковья накинулись на журналистов Лайфа

Сотрудники частной скорой из Подмосковья, которая высадила ребёнка, набросились на журналистов

Сотрудники частной скорой помощи в Подмосковье, фельдшер которой высадил задыхающегося ребёнка из-за "неуплаты", набросились на корреспондента и оператора Лайфа.

Сотрудники частной скорой помощи набросились на журналистов. Видео © LIFE

Съёмочная группа, которая приехала в медицинское учреждение, с трудом покинула территорию организации. Один из сотрудников в синей форме взял оператора на удушающий приём, а корреспондента вытолкали из офиса и чуть не отобрали телефон. При этом попавшие в кадр медики всячески пытались скрыть свои лица.

По нашим данным, один из сотрудников ООО "МЦСМП" ранее был судим за наркотики. В 2010 году у него нашли более пяти с половиной граммов кокаина и приговорили к условному сроку.

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Ранее Лайф писал о том, что фельдшер, высадивший из скорой задыхавшегося ребёнка, имеет тёмное врачебное прошлое. Оказалось, что из-за него погибла молодая роженица с младенцем. Также он замешан в драке с коллегой-медиком.

Напомним, в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Он просил, чтобы ему заплатили 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава РФ поручил Росздравнадзору провести проверку по факту произошедшего. Материалом заинтересовался и Следком, который возбудил уголовное дело.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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