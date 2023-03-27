Сотрудники скандальной частной скорой из Подмосковья накинулись на журналистов Лайфа
Сотрудники частной скорой из Подмосковья, которая высадила ребёнка, набросились на журналистов
Сотрудники частной скорой помощи в Подмосковье, фельдшер которой высадил задыхающегося ребёнка из-за "неуплаты", набросились на корреспондента и оператора Лайфа.
Сотрудники частной скорой помощи набросились на журналистов. Видео © LIFE
Съёмочная группа, которая приехала в медицинское учреждение, с трудом покинула территорию организации. Один из сотрудников в синей форме взял оператора на удушающий приём, а корреспондента вытолкали из офиса и чуть не отобрали телефон. При этом попавшие в кадр медики всячески пытались скрыть свои лица.
По нашим данным, один из сотрудников ООО "МЦСМП" ранее был судим за наркотики. В 2010 году у него нашли более пяти с половиной граммов кокаина и приговорили к условному сроку.
Ранее Лайф писал о том, что фельдшер, высадивший из скорой задыхавшегося ребёнка, имеет тёмное врачебное прошлое. Оказалось, что из-за него погибла молодая роженица с младенцем. Также он замешан в драке с коллегой-медиком.
Напомним, в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. Он просил, чтобы ему заплатили 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава РФ поручил Росздравнадзору провести проверку по факту произошедшего. Материалом заинтересовался и Следком, который возбудил уголовное дело.
LIFE