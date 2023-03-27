Сотрудники скандальной частной скорой из Подмосковья накинулись на журналистов Лайфа

Сотрудники частной скорой помощи в Подмосковье, фельдшер которой высадил задыхающегося ребёнка из-за "неуплаты", набросились на корреспондента и оператора Лайфа.

Сотрудники частной скорой помощи набросились на журналистов. Видео © LIFE

Съёмочная группа, которая приехала в медицинское учреждение, с трудом покинула территорию организации. Один из сотрудников в синей форме взял оператора на удушающий приём, а корреспондента вытолкали из офиса и чуть не отобрали телефон. При этом попавшие в кадр медики всячески пытались скрыть свои лица.

По нашим данным, один из сотрудников ООО "МЦСМП" ранее был судим за наркотики. В 2010 году у него нашли более пяти с половиной граммов кокаина и приговорили к условному сроку.