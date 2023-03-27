Лайф узнал о мрачном прошлом фельдшера, высадившего задыхающегося ребёнка из скорой

Из-за фельдшера частной скорой помощи, который высадил из машины мать с задыхающимся ребёнком в подмосковном городе Видное, до этого погибла молодая роженица с младенцем. А когда скандал утих, он вернулся в медицину и избил коллегу-врача, сообщает телеграм-канал SHOT.

У 52-летнего Александра Я. оказалось очень мрачное врачебное прошлое. В 2005 году он работал акушером-гинекологом в Волгограде. Тогда из-за его ошибки ребёнок 23-летней пациентки умер в утробе, а сама девушка позже скончалась из-за осложнений. Суд признал медика виновным, приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения и на три года запретил заниматься врачебной деятельностью.

По истечении запрета мужчина перебрался в Подмосковье и стал заведующим Истринской станцией скорой медицинской помощи. В прошлом году там у него произошёл конфликт с подчинённой, которую он избил прямо на работе. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы головы. Сейчас помимо должности фельдшера в частной скорой помощи мужчина также работает реаниматологом, психиатром и наркологом в столичной наркологической клинике "Ресет".