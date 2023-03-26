Легковушка на встречке протаранила скорую в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля "Ситроен". В результате столкновения пострадало четыре человека, включая двух работников скорой.

Как пишет Ura.ru, по словам очевидцев, водитель "ситроена" выехал на встречную полосу, по касательной врезался в "ниссан", а далее столкнулся с каретой скорой помощи.

Последствия столкновения скорой и легкового автомобиля в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Zloy_ekb | Злой Екатеринбург

"У водителя "ситроена" сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач скорой помощи — у него ушиб грудной клетки, а у фельдшера — перелом правой голени", — рассказал очевидец изданию.