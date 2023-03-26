Легковушка на встречке протаранила скорую в Екатеринбурге
В Екатеринбурге четыре человека пострадали при столкновении скорой с легковым авто
Последствия аварии в Екатеринбурге. Фото © E1 / "Ночные новости"
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля "Ситроен". В результате столкновения пострадало четыре человека, включая двух работников скорой.
Как пишет Ura.ru, по словам очевидцев, водитель "ситроена" выехал на встречную полосу, по касательной врезался в "ниссан", а далее столкнулся с каретой скорой помощи.
Последствия столкновения скорой и легкового автомобиля в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Zloy_ekb | Злой Екатеринбург
"У водителя "ситроена" сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач скорой помощи — у него ушиб грудной клетки, а у фельдшера — перелом правой голени", — рассказал очевидец изданию.
Ранее в Долинском районе Сахалинской области в аварии погибло четыре человека. Это произошло после того, как водитель автомобиля "Тойота-Виста" столкнулся с грузовиком "Скания".