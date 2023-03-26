"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 20:02

Легковушка на встречке протаранила скорую в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четыре человека пострадали при столкновении скорой с легковым авто

<p>Последствия аварии в Екатеринбурге. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/03/26/72166070/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1 / "Ночные новости"</a></p>

Последствия аварии в Екатеринбурге. Фото © E1 / "Ночные новости"

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля "Ситроен". В результате столкновения пострадало четыре человека, включая двух работников скорой.

Как пишет Ura.ru, по словам очевидцев, водитель "ситроена" выехал на встречную полосу, по касательной врезался в "ниссан", а далее столкнулся с каретой скорой помощи.

Последствия столкновения скорой и легкового автомобиля в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Zloy_ekb | Злой Екатеринбург

"У водителя "ситроена" сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач скорой помощи — у него ушиб грудной клетки, а у фельдшера — перелом правой голени", — рассказал очевидец изданию.

Под Архангельском водитель фуры раздавил легковушку с детьми

Под Архангельском водитель фуры раздавил легковушку с детьми

Ранее в Долинском районе Сахалинской области в аварии погибло четыре человека. Это произошло после того, как водитель автомобиля "Тойота-Виста" столкнулся с грузовиком "Скания".

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров