Появилось видео допроса и задержания отчима за изнасилования падчерицы ради "порноуроков"

МВД России опубликовало видео задержания и допроса жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в съёмках "порноуроков" с дочкой сожительницы и последующей их продаже в Даркнете.

Задержание и допрос петербуржца, снимавшего "порноуроки" с участием маленькой падчерицы. Видео © МВД России

"Фигурант изготавливал видеоматериалы порнографического характера с участием десятилетней школьницы. Свою продукцию он оформлял как видеоуроки о том, как склонить несовершеннолетних к интимной близости. Ролики продавал в теневом сегменте Интернета, используя в качестве платёжного средства криптовалюту", — уточнили в УМВД РФ по региону.

Злоумышленник на камеру сознался в преступлении. Он рассказал, что во время первого изнасилования в 2021 году девочке было всего десять лет.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Он уже арестован.