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20 апреля, 16:53

Ударил камнем, порезал горло: Раскрыты жуткие подробности убийства 10-летней девочки в Карачаевске

Mash Gor: Отец убитой девочки в Карачаевске нашёл её без одежды у соседей

<p>Предположительно, здесь обнаружили убитую девочку. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mash_gor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Gor</a></p>

Предположительно, здесь обнаружили убитую девочку. Обложка © Telegram / Mash Gor

В убийстве 10-летней школьницы в Карачаевске сознался 15-летний подросток. Об этом сообщает Mash Gor. По данным телеграм-канала, отец убитой нашёл её тело без одежды в соседней квартире.

Уточняется, что юноша напал на девочку, когда она возвращалась домой из магазина с мороженым в руках. Он ударил её камнем, а затем перерезал горло. Дальнейшие действия подростка пока не уточняются.

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При этом подозреваемый юноша делал вид, что помогает в поисках, когда девочку начали разыскивать. До этого он убрал следы крови возле лифта и успел постирать свою одежду и обувь.

Ранее Лайф писал о том, что в Карачаевске обнаружили тело 10-летней девочки с перерезанным горлом. В её убийстве заподозрили соседского 15-летнего подростка.

Илья Суриков
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