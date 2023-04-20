Ударил камнем, порезал горло: Раскрыты жуткие подробности убийства 10-летней девочки в Карачаевске

В убийстве 10-летней школьницы в Карачаевске сознался 15-летний подросток. Об этом сообщает Mash Gor. По данным телеграм-канала, отец убитой нашёл её тело без одежды в соседней квартире.

Уточняется, что юноша напал на девочку, когда она возвращалась домой из магазина с мороженым в руках. Он ударил её камнем, а затем перерезал горло. Дальнейшие действия подростка пока не уточняются.

При этом подозреваемый юноша делал вид, что помогает в поисках, когда девочку начали разыскивать. До этого он убрал следы крови возле лифта и успел постирать свою одежду и обувь.