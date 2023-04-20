Ударил камнем, порезал горло: Раскрыты жуткие подробности убийства 10-летней девочки в Карачаевске
Mash Gor: Отец убитой девочки в Карачаевске нашёл её без одежды у соседей
Предположительно, здесь обнаружили убитую девочку. Обложка © Telegram / Mash Gor
В убийстве 10-летней школьницы в Карачаевске сознался 15-летний подросток. Об этом сообщает Mash Gor. По данным телеграм-канала, отец убитой нашёл её тело без одежды в соседней квартире.
Уточняется, что юноша напал на девочку, когда она возвращалась домой из магазина с мороженым в руках. Он ударил её камнем, а затем перерезал горло. Дальнейшие действия подростка пока не уточняются.
При этом подозреваемый юноша делал вид, что помогает в поисках, когда девочку начали разыскивать. До этого он убрал следы крови возле лифта и успел постирать свою одежду и обувь.
Ранее Лайф писал о том, что в Карачаевске обнаружили тело 10-летней девочки с перерезанным горлом. В её убийстве заподозрили соседского 15-летнего подростка.