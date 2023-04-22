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22 апреля, 18:56

В Подмосковье нашли убитыми мать и семилетнюю дочь, которых искали семь лет

<p>Следственные действия с задержанным убийцей женщины и её дочери. Обложка © <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / ГСУ СК России по Московской области</p>

Следственные действия с задержанным убийцей женщины и её дочери. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В СНТ "Телешово" Московской области нашли тела женщины и её семилетней дочери, пропавших в 2016 году. Находку правоохранителям помог сделать после задержания сам убийца — местный житель 1976 года рождения.

Следственные действия с задержанным убийцей женщины и её дочери. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Следственные действия с задержанным убийцей женщины и её дочери. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Как сообщили в пресс-службе подмосковного СК, все эти годы тела находились в земле за сараем преступника. Сам он был объявлен в федеральный розыск. После поимки он признался, что преступление совершил из-за жены: та ревновала супруга к убитой.

"Обвиняемый в ходе конфликта со знакомой совершил её убийство путём выстрела из травматического пистолета. Затем мужчина убил 7-летнюю дочь знакомой. После совершения преступления обвиняемый закопал тела на участке и скрылся... В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение обвиняемого, и 21 апреля 2023 года он был задержан", рассказали в управлении.

Правоохранители проводят с убийцей следственные мероприятия, был назначен комплекс экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.

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Лайф писал, что на заброшенном земельном участке в Калининграде нашли пакет с телом младенца. Личность матери уже установлена, ей оказалась 30-летняя жительница Немана.

Матвей Константинов
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