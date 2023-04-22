В Подмосковье нашли убитыми мать и семилетнюю дочь, которых искали семь лет

В СНТ "Телешово" Московской области нашли тела женщины и её семилетней дочери, пропавших в 2016 году. Находку правоохранителям помог сделать после задержания сам убийца — местный житель 1976 года рождения.

Следственные действия с задержанным убийцей женщины и её дочери. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Как сообщили в пресс-службе подмосковного СК, все эти годы тела находились в земле за сараем преступника. Сам он был объявлен в федеральный розыск. После поимки он признался, что преступление совершил из-за жены: та ревновала супруга к убитой.

"Обвиняемый в ходе конфликта со знакомой совершил её убийство путём выстрела из травматического пистолета. Затем мужчина убил 7-летнюю дочь знакомой. После совершения преступления обвиняемый закопал тела на участке и скрылся... В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение обвиняемого, и 21 апреля 2023 года он был задержан", — рассказали в управлении.

Правоохранители проводят с убийцей следственные мероприятия, был назначен комплекс экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.