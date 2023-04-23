В Барнауле пьяный отчим переломал кости 11-летней падчерице

В Барнауле 11-летняя девочка попала в реанимацию после избиения своим пьяным отчимом. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, намедни 41-летний подозреваемый выпивал со своей сожительницей в одном из кафе, где у них возник конфликт на почве ревности. К рукоприкладству он приступил утром.

"Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанёс кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В тяжёлом состоянии ребёнок находится в реанимационном отделении больницы", — говорится в опубликованном сообщении.

Сейчас мужчина задержан, на него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Готовится ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.