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23 апреля, 15:23

В Барнауле пьяный отчим переломал кости 11-летней падчерице

В Барнауле 11-летняя девочка попала в реанимацию после избиения отчимом

В Барнауле 11-летняя девочка попала в реанимацию после избиения своим пьяным отчимом. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, намедни 41-летний подозреваемый выпивал со своей сожительницей в одном из кафе, где у них возник конфликт на почве ревности. К рукоприкладству он приступил утром.

"Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанёс кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. В тяжёлом состоянии ребёнок находится в реанимационном отделении больницы", говорится в опубликованном сообщении.

Сейчас мужчина задержан, на него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Готовится ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

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Лайф писал, что в Крыму 21-летний казак избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга. Будучи пьяным, он решил посетить приятеля, однако вместо него дома была пострадавшая. Причём семья уже задержанного насильника угрожает родным пожилой женщины из-за проблем с законом.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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