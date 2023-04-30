"Иной раз побаивалась": Няня убитой в Ростове-на-Дону 8-месячной девочки рассказала о её родителях

Няня восьмимесячной девочки, которая убита в Ростове-на-Дону, рассказала о неадекватных родителях ребёнка. Женщина в беседе с "Газетой.ru" поделилась, что побаивалась отца погибшей, а у матери якобы были помутнения в сознании.

"Я эту девочку с первых дней качала, я её няней была. Мама у неё вообще неадекватная была, это был ужас один. К ней опека приходила, её муж вызывал. Там папаша наркоман, я это подозревала, он был сам себе на уме, неадекватный. Я его даже иной раз побаивалась", — поделилась женщина.

По словам няни, отец девочки уходил от супруги, а после этого у неё начались "незначительные помутнения, стала себя вести как-то неразумно". Девушка училась в мединституте или университете в Ростове, а по ночам приводила домой мужчин. В итоге целыми днями занималась девочкой няня, бывало, что сидела с ней с пяти — шести утра и до семи — девяти вечера.

Уволилась женщина после конфликта с отцом школьницы. Она не могла стерпеть его хамского отношения к себе. Мужчина также "чуть ли не драться кидался". А недавно няня встретилась с матерью погибшей в магазине. Та накинулась на женщину, стала драться, обзывать и оскорблять.

"А ещё гляну, она неадекватная, я тогда поняла, что что-то не то. Знаете, всё сердце подсказывало, может сходить узнать, что там, как там. Но побоялась", — добавила собеседница.