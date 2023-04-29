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29 апреля, 16:40

Бастрыкин вмешался в жуткую историю с девушкой из Адыгеи, 5 лет насиловавшей сестру

Бастрыкин ждёт доклада о деле против девушки из Адыгеи, насиловавшей сестру

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летней уроженки Адыгеи, которая на протяжении пяти лет насиловала свою младшую сестру.

"Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Липало Александру доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в отношении 20-летней девушки было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

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Ранее Лайф писал подробности жуткой истории. Оказалось, что девушка-подросток из Адыгеи пять лет насиловала маленькую сестру, пока матери не было дома. Впервые она надругалась над ней, когда ей было 15 лет, а жертве — всего четыре.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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