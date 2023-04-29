Бастрыкин вмешался в жуткую историю с девушкой из Адыгеи, 5 лет насиловавшей сестру

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летней уроженки Адыгеи, которая на протяжении пяти лет насиловала свою младшую сестру.

Ранее Лайф писал подробности жуткой истории. Оказалось, что девушка-подросток из Адыгеи пять лет насиловала маленькую сестру, пока матери не было дома. Впервые она надругалась над ней, когда ей было 15 лет, а жертве — всего четыре.