Водитель школьного автобуса из Карелии платил мальчикам за изнасилования по 500 рублей

Подозреваемый в педофилии водитель школьного автобуса из Карелии арестован на два месяца. Свою вину преступник полностью признал. На данный момент известно о трёх жертвах, которых насиловал мужчина.

Mash узнал, что 66-летний Анатолий работал в школе шесть лет и каждый раз перед совершением акта насилия спаивал своих жертв. Снявший всё на видео школьник рассказал, что гостил в те дни у родственников и по случаю встретился со старыми друзьями. Они и позвонили школьному водителю, который приехал к ним с алкоголем, начал спаивать детей и приставать. За эти "встречи" Анатолий платил мальчикам по 300–500 рублей.

По словам местных жителей, педофил делал то же самое и с другими детьми в бане, причём снимал всё на скрытую камеру. Сейчас следователи выясняют, сколько всего на счету водителя может быть жертв.