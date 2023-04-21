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21 апреля, 12:24

Водитель школьного автобуса из Карелии платил мальчикам за изнасилования по 500 рублей

Подозреваемый в педофилии водитель школьного автобуса из Карелии арестован

<p>Анатолий. Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash </a></p>

Анатолий. Фото © t.me / Mash

Подозреваемый в педофилии водитель школьного автобуса из Карелии арестован на два месяца. Свою вину преступник полностью признал. На данный момент известно о трёх жертвах, которых насиловал мужчина.

Mash узнал, что 66-летний Анатолий работал в школе шесть лет и каждый раз перед совершением акта насилия спаивал своих жертв. Снявший всё на видео школьник рассказал, что гостил в те дни у родственников и по случаю встретился со старыми друзьями. Они и позвонили школьному водителю, который приехал к ним с алкоголем, начал спаивать детей и приставать. За эти "встречи" Анатолий платил мальчикам по 300–500 рублей.

По словам местных жителей, педофил делал то же самое и с другими детьми в бане, причём снимал всё на скрытую камеру. Сейчас следователи выясняют, сколько всего на счету водителя может быть жертв.

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Напомним, в Карелии задержали водителя школьного автобуса после видео с изнасилованием школьников. Преступления начались ещё в 2021 году. Мужчина привлекал своих жертв дорогими подарками и приглашал в баню. Разъярённые родители уже поговорили с директором и завучем школы, в которой работает педофил.

Ирина Фальке
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