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19 апреля, 14:36

В Марий Эл отец и сын из полицейской династии задержали эксгибициониста-педофила

<p>Ориентировка на эксгибициониста с камер наблюдения. Обложка © <a href="https://12.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/37551622/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД по Республике Марий Эл</a></p>

Ориентировка на эксгибициониста с камер наблюдения. Обложка © МВД по Республике Марий Эл

В Марий Эл отец и сын из полицейской династии задержали эксгибициониста-педофила, который был в розыске два года. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Подполковник полиции Дмитрий Мансуров и его сын — сержант полиции Никита Мансуров... задержали подозреваемого в преступлении в отношении четырёх малолетних девочек, совершённом в г. Волжске в июле 2021 года", — говорится в сообщении.

Указывается, что июле 2021-го злоумышленник подъехал на велосипеде к детям в Волжске, совершил некие "действия сексуального характера", а затем скрылся. Камеры сняли этого мужчину, ориентировка была доведена до личного состава полиции. Было возбуждено уголовное дело, но преступника найти не удавалось.

Спустя два года Мансуровы в свой выходной увидели похожего на разыскиваемого мужчину, он ехал на велосипеде. Его остановили и попросили показать документы, но тот внезапно пустился в бега и вскоре был пойман. Задержанным оказался неработающий 59-летний житель столицы Республики Татарстан. Ему предъявили обвинение. В скором времени будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

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Светлана Оперук
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