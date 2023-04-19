В Приморье задержали сожителя девушки, госпитализированной с ножом в голове

На жительницу Уссурийска, которая накануне была доставлена в одну из больниц Владивостока с 25-сантиметровым ножом в голове, по всей видимости, напал её сожитель. Оперативники уже задержали её молодого человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

"В ходе проведения следственно-оперативных действий установлено, что к преступлению причастен 19-летний сожитель потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в ночь на 16 апреля между возлюбленными произошёл конфликт, в ходе которого парень нанёс удар ножом в область головы пострадавшей. Теперь обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.