Во Владивостоке нейрохирурги достали из головы девушки 25-сантиметровый нож
Во Владивостоке врачи клинической больницы № 2 провели операцию, в результате которой спасли 19-летнюю девушку. Она поступила в медучреждение с 25-сантиметровым ножом в голове.
Как пишет ИА DEITA.RU, специалисты Центра медицины катастроф привезли пациентку из Уссурийска. К счастью, лезвие хоть и вошло в череп девушки на 45 мм, она была в сознании и не теряла способность говорить. Важные участки мозга и крупные кровеносные сосуды оказались не задеты. Операцию провели меньше чем за час, осложнений не было. Пациентка чувствует себя хорошо для своего состояния. По словам нейрохирурга ВКБ № 2 Ивана Радькова, девушка могла бы умереть или остаться инвалидом, если бы лезвие вошло на несколько сантиметров в другую сторону.
Медики заявили, что причиной такого инцидента стало совсем не преступление. Что же на самом деле, в больнице не говорят.
Ранее в Саратовской области суд арестовал жительницу города Энгельса, напавшую на подполковника полиции во время проверки условий жизни семьи и вонзившую ему в голову нож.
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