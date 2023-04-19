Во Владивостоке нейрохирурги достали из головы девушки 25-сантиметровый нож

Как пишет ИА DEITA.RU, специалисты Центра медицины катастроф привезли пациентку из Уссурийска. К счастью, лезвие хоть и вошло в череп девушки на 45 мм, она была в сознании и не теряла способность говорить. Важные участки мозга и крупные кровеносные сосуды оказались не задеты. Операцию провели меньше чем за час, осложнений не было. Пациентка чувствует себя хорошо для своего состояния. По словам нейрохирурга ВКБ № 2 Ивана Радькова, девушка могла бы умереть или остаться инвалидом, если бы лезвие вошло на несколько сантиметров в другую сторону.