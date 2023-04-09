В Энгельсе пьяная мать вонзила нож в голову подполковнику полиции на глазах у детей

В Саратовской области суд арестовал жительницу города Энгельса, напавшую на подполковника полиции во время проверки условий жизни семьи. Об этом сообщает региональное управление СУ СКР.

Обвиняемая в нападении на сотрудницу полиции в зале суда. Фото © Telegram / СУ СКР по Саратовской области

"По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с ней проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств", — говорится в телеграм-канале управления.

Инцидент произошёл 7 апреля. Полицейские и работники медорганизации приехали проверить семью с маленькими детьми. В результате пьяная мать ударила сотрудницу правоохранительных органов ножом в голову. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. После этого у 38-летней матери изъяли детей — двухмесячную девочку и четырёхлетнего мальчика.