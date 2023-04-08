ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 14:41

Помощника депутата ГД от Коми арестовали после инцидента с нападением на журналистку

Помощника депутата ГД от Коми Болобана арестовали по обвинению в грабеже

Сыктывкарский городской суд заключил под стражу до 5 июня помощника депутата Государственной думы от Коми и главы регионального отделения КПРФ Олега Михайлова Илью Болобана по обвинению в грабеже с насилием в отношении журналистки Татьяны Кузнецовой. Постановление в законную силу пока не вступило.

"По версии следствия, 27.03.2023 Болобан И. С., находясь в помещении дом 110 по улице Интернациональная города Сыктывкар, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей, повалил её на пол и нанес ей множественные удары руками по телу, от чего потерпевшая испытала физическую боль, и похитил у неё сотовый телефон стоимостью 59 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе суда.

При избрании меры пресечения суд учёл, что телефон потерпевшей пока не найден, а очевидец, которого вызвали для допроса в качестве свидетеля, покинул Сыктывкар. Это может говорить о том, что Болобан пытается скрыть следы преступления и уничтожить доказательства.

Экс-депутата, переехавшего ребёнка на внедорожнике, приговорили к исправительным работам

Экс-депутата, переехавшего ребёнка на внедорожнике, приговорили к исправительным работам

Ранее депутат Михайлов заявил, что инцидент с журналисткой произошёл 27 марта, когда он проводил личный приём граждан. 6 апреля стало известно, что полиция и СОБР оцепили отделение КПРФ в Сыктывкаре.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров