Помощника депутата ГД от Коми арестовали после инцидента с нападением на журналистку
Помощника депутата ГД от Коми Болобана арестовали по обвинению в грабеже
Сыктывкарский городской суд заключил под стражу до 5 июня помощника депутата Государственной думы от Коми и главы регионального отделения КПРФ Олега Михайлова Илью Болобана по обвинению в грабеже с насилием в отношении журналистки Татьяны Кузнецовой. Постановление в законную силу пока не вступило.
"По версии следствия, 27.03.2023 Болобан И. С., находясь в помещении дом 110 по улице Интернациональная города Сыктывкар, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей, повалил её на пол и нанес ей множественные удары руками по телу, от чего потерпевшая испытала физическую боль, и похитил у неё сотовый телефон стоимостью 59 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе суда.
При избрании меры пресечения суд учёл, что телефон потерпевшей пока не найден, а очевидец, которого вызвали для допроса в качестве свидетеля, покинул Сыктывкар. Это может говорить о том, что Болобан пытается скрыть следы преступления и уничтожить доказательства.
Ранее депутат Михайлов заявил, что инцидент с журналисткой произошёл 27 марта, когда он проводил личный приём граждан. 6 апреля стало известно, что полиция и СОБР оцепили отделение КПРФ в Сыктывкаре.
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