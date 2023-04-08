Помощника депутата ГД от Коми арестовали после инцидента с нападением на журналистку

Сыктывкарский городской суд заключил под стражу до 5 июня помощника депутата Государственной думы от Коми и главы регионального отделения КПРФ Олега Михайлова Илью Болобана по обвинению в грабеже с насилием в отношении журналистки Татьяны Кузнецовой. Постановление в законную силу пока не вступило.

"По версии следствия, 27.03.2023 Болобан И. С., находясь в помещении дом 110 по улице Интернациональная города Сыктывкар, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей, повалил её на пол и нанес ей множественные удары руками по телу, от чего потерпевшая испытала физическую боль, и похитил у неё сотовый телефон стоимостью 59 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе суда.

При избрании меры пресечения суд учёл, что телефон потерпевшей пока не найден, а очевидец, которого вызвали для допроса в качестве свидетеля, покинул Сыктывкар. Это может говорить о том, что Болобан пытается скрыть следы преступления и уничтожить доказательства.