Экс-депутата, переехавшего ребёнка на внедорожнике, приговорили к исправительным работам

Мировой суд в Новосибирской области пересмотрел дело бывшего районного депутата Сергея Мамонтова, скрывшегося после наезда на 6-летнего мальчика. Теперь виновник ДТП получил 10 месяцев исправительных работ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на управление судебного департамента по региону.

"Мировым судьёй 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области 29 марта 2023-го провозглашён обвинительный приговор в отношении Мамонтова С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы", — уточнил представитель управления, приговор пока не вступил в законную силу.