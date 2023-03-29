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29 марта, 07:23

Экс-депутата, переехавшего ребёнка на внедорожнике, приговорили к исправительным работам

Сбивший мальчика сибирский экс-депутат Мамонтов приговорён к исправительным работам

Мировой суд в Новосибирской области пересмотрел дело бывшего районного депутата Сергея Мамонтова, скрывшегося после наезда на 6-летнего мальчика. Теперь виновник ДТП получил 10 месяцев исправительных работ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на управление судебного департамента по региону.

"Мировым судьёй 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области 29 марта 2023-го провозглашён обвинительный приговор в отношении Мамонтова С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы", уточнил представитель управления, приговор пока не вступил в законную силу.

Мать сбитого депутатом мальчика объяснила, почему пошла на примирение сторон

Мать сбитого депутатом мальчика объяснила, почему пошла на примирение сторон

Напомним, 30 октября 2022 года в Татарске Новосибирской области член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил 6-летнего мальчика и уехал с места ДТП. На него завели дело по статье "Оставление в опасности". Пострадавший ребёнок находился в тяжёлом состоянии, у него была рана на голове и подозрение на перелом седалищной кости таза. В декабре мужчина был освобождён от уголовной ответственности по причине примирения сторон. В январе этого года дело в отношении него возобновили.

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Telegram-канал / SHOT

Татьяна Миссуми
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