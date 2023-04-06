В Сыктывкаре из-за инцидента с нападением на журналистку оцепили офис КПРФ

Офис КПРФ в Республике Коми на фоне истории с нападением на журналистку оцепили полиция и СОБР, сообщил РИА "Новости" глава регионального отделения партии в Сыктывкаре депутат Госдумы Олег Михайлов. По его словам, действия силовиков якобы направлены "на дискредитацию партии".

"Никого не впускают, говорят, что проводят какие-то следственные действия. Но на самом деле никакие следственные действия не проводят. Считаю, что в данной ситуации, очевидно, осуществляется препятствование политической деятельности одной из зарегистрированных политических партий, которая находится в Госдуме, между прочим", — возмутился Михайлов.

Парламентарий добавил, что ещё не обсуждал ситуацию с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Между тем в правоохранительных органах сообщают, что у членов регионального отделения КПРФ в Сыктывкаре, которое возглавляет Михайлов, были проведены обыски. Действия оперативников, как утверждает источник агентства, связаны с нападением на журналистку Татьяну Кузнецову в местном отделении партии, по факту которого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия.

Как рассказал сам Михайлов, инцидент с журналисткой произошёл 27 марта, когда он проводил личный приём граждан. Со слов депутата, Кузнецова пыталась записаться на встречу с ним, но её попросили подождать. Вскоре у журналистки в стенах офиса партии произошёл конфликт, после которого она написала заявление в полицию, что её якобы обокрали, отобрав телефон.