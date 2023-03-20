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20 марта, 04:44

Миронов заявил о неизбежности слияния КПРФ и СРЗП

Лидер "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что его партия рано или поздно объединится с КПРФ. По его словам, переговоры "очно или заочно" об этом идут постоянно.

"О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите. Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Он поясни, почему считает слияние этих двух партий перспективным: у них много "близких по духу законодательных инициатив", которые создают "предпосылки для объединения".

Миронов считает, что монополия в политике тормозит принятие назревающих социальных решений.

Миронов пообещал поддержку Путину на выборах 2024 года

Миронов пообещал поддержку Путину на выборах 2024 года

Напомним, ранее в КПРФ назвали Геннадия Зюганова первым кандидатом на следующие президентские выборы, которые запланированы на 2024 год.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Артур Новосильцев

Андрей Григорьев
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