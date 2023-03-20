Миронов заявил о неизбежности слияния КПРФ и СРЗП

Лидер "Справедливой России — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что его партия рано или поздно объединится с КПРФ: переговоры "очно или заочно" об этом идут постоянно.

"О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите. Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Он пояснил, почему считает слияние этих двух партий перспективным: у них много "близких по духу законодательных инициатив", которые создают "предпосылки для объединения".

По мнению Миронова, монополия в политике тормозит принятие назревающих социальных решений.