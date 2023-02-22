Миронов пообещал поддержку Путину на выборах 2024 года
Лидер "Справедливой России — За правду" Миронов предложит партии поддержать кандидатуру Путина на выборах 2024 года
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов на ближайшем партийном съезде предложит не выдвигать своего кандидата на президентские выборы 2024 года. Об этом он сам рассказал в среду в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии в президентской компании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение", — отметил Миронов.
Напомним, что 14 февраля, в преддверии Послания Федеральному собранию, президент Владимир Путин провёл встречу с лидером "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым. В ходе разговора политик предложил увеличить размер материнского капитала и поощрять многодетность. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что озвученные на встрече с Путиным идеи Миронова сначала должен рассмотреть кабмин.