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Опубликовано 15 февраля 2023, 12:58

Песков: Озвученные на встрече с Путиным идеи Миронова сначала должен рассмотреть кабмин

Предложения лидера фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, прозвучавшие в ходе встречи с президентом РФ, должны быть проработаны в правительстве. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Предложения] должны быть рассмотрены и проработаны в первую очередь в правительстве", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что такие инициативы "должны коррелироваться с другими мерами", которые сейчас реализуются. По его словам, целый набор мер реализуется в настоящий момент, поэтому всё должно быть гармонично и требует проработки по линии разных ведомств.

Миронов поделился прогнозом о темах послания Путина Федеральному собранию
Миронов поделился прогнозом о темах послания Путина Федеральному собранию

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с лидером "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым. В ходе разговора политик предложил увеличить размер материнского капитала и поощрять многодетность.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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