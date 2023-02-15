Песков: Озвученные на встрече с Путиным идеи Миронова сначала должен рассмотреть кабмин
Предложения лидера фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, прозвучавшие в ходе встречи с президентом РФ, должны быть проработаны в правительстве. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"[Предложения] должны быть рассмотрены и проработаны в первую очередь в правительстве", — сказал он журналистам.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что такие инициативы "должны коррелироваться с другими мерами", которые сейчас реализуются. По его словам, целый набор мер реализуется в настоящий момент, поэтому всё должно быть гармонично и требует проработки по линии разных ведомств.
Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с лидером "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым. В ходе разговора политик предложил увеличить размер материнского капитала и поощрять многодетность.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель