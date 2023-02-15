Песков: Озвученные на встрече с Путиным идеи Миронова сначала должен рассмотреть кабмин

Предложения лидера фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, прозвучавшие в ходе встречи с президентом РФ, должны быть проработаны в правительстве. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Предложения] должны быть рассмотрены и проработаны в первую очередь в правительстве", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что такие инициативы "должны коррелироваться с другими мерами", которые сейчас реализуются. По его словам, целый набор мер реализуется в настоящий момент, поэтому всё должно быть гармонично и требует проработки по линии разных ведомств.