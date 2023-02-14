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Опубликовано 14 февраля 2023, 19:35

Миронов предложил Путину увеличить маткапитал

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым. В ходе разговора он предложил главе государства увеличить размер материнского капитала и поощрять многодетность.

"Следующий, 2024 год можно объявить годом многодетной семьи. Многодетная семья, когда норма три человека то, что нужно. Ведь материнский капитал стимулирует рождение первого ребёнка. Предлагаю прогрессию капитала. Так, за первого оставить нынешнюю сумму. За второго уже сделать около миллиона. И чуть больше миллиона за третьего ребёнка", пояснил он.

Кого депутаты хотят лишить материнского капитала
Кого депутаты хотят лишить материнского капитала

Ранее в Общественной палате РФ выступили с несколькими предложениями по поддержке многодетных семей. Например, продлить до 2030 года действие закона о помощи в погашении ипотеки. Этой и другими мерами, считают в ОП, можно мотивировать женщин наиболее ресурсного возраста — 30–40 лет — к деторождению.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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