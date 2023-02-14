Миронов предложил Путину увеличить маткапитал

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым. В ходе разговора он предложил главе государства увеличить размер материнского капитала и поощрять многодетность.

"Следующий, 2024 год можно объявить годом многодетной семьи. Многодетная семья, когда норма три человека — то, что нужно. Ведь материнский капитал стимулирует рождение первого ребёнка. Предлагаю прогрессию капитала. Так, за первого оставить нынешнюю сумму. За второго — уже сделать около миллиона. И чуть больше миллиона — за третьего ребёнка", — пояснил он.