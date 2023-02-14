Кого депутаты хотят лишить материнского капитала Депутаты обсуждают вопрос лишения льгот и социальных выплат россиянок, которых уличат в "родильном туризме". Они рожают за границей ради дальнейшей легализации и получения гражданства. Какие это меры? 14 февраля, 08:49 9580 9580 Фото © Shutterstock

Российские законотворцы снова озаботились вопросом справедливости льгот, которые предоставляет страна своим гражданам для стимулирования решения демографических проблем. Поводом послужила информация об отказе миграционной службы Аргентины в предоставлении вида на жительство россиянкам, которые получили его в связи с рождением в стране ребёнка.

Депутат Виталий Милонов заявил, что женщина имеет право рожать там, где она хочет, но если происходит выбор в пользу родов в другой стране, то социальные программы, предусмотренные для российских родителей, её касаться не должны.

Схожую позицию Лайфу привёл и депутат Госдумы Алексей Журавлёв, который заметил, что в настоящее время любая гражданка России после родов получает материнский капитал, в какой бы стране мира ни появился на свет её ребёнок. Такой подход стимулирует некоторых людей заниматься "родильным туризмом", что недопустимо.

— Материнский капитал — это госсубсидия, предназначенная для нормализации демографической ситуации в нашей стране, а не для финансирования тех, кто намерен из неё бежать. Это ненормально, когда едут рожать в Аргентину или США, чтобы младенец мог получить там паспорт, а его семья — вид на жительство. И при этом люди ещё получают льготы за счёт нашего бюджета, — убеждён он.

Зачем женщины едут рожать за границу

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Среди беременных россиянок, желающих родить за рубежом, наиболее востребованными являются США, Мексика и Аргентина. Причём последняя в приоритете. По оценкам дипломатов, в текущем году в этой латиноамериканской стране ожидается появление не менее 10 000 российских младенцев.

Эксперты утверждают, что подобная ситуация вызвана целым рядом причин.

— Что бы ни говорили мамочки, желающие родить в США или Аргентине, основным мотивом для них является получение паспорта этих стран для своего ребёнка. То есть они заранее планируют, что их сын или дочь будут гражданами другой страны, — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Именно поэтому выбор многих — Аргентина, куда россиянам не нужна въездная виза и где проще подать заявление на вид на жительство. Это дешевле, чем, например, в США.

И действительно, по законам Аргентины любой ребёнок, рождённый в этой стране, автоматически становится её гражданином, а мать новорождённого получает возможность оформить по упрощённой процедуре аргентинский паспорт, который предоставляет право безвизового въезда во все страны Евросоюза. То есть по факту рождение ребёнка в Аргентине — это своего рода путь к легальному приобретению ещё одного гражданства.

— Как правило, люди, планирующие роды в США или Аргентине, не являются малообеспеченными, — утверждает аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — При этом я не слышал, чтобы кто-то из них отказывался бы от маткапитала. Скорее наоборот, госсубсидии всегда включаются такими расчётливыми гражданами в долгосрочный план и рассматриваются ими как бесплатные инвестиции.

Для справки: с февраля текущего года материнский капитал в РФ проиндексирован на 11,9%, размер выплат за первого и второго ребёнка должен составлять 587 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей соответственно. При этом данные средства можно потратить не только на улучшение жилищных условий ребёнка, но и на накопительную пенсию матери и образование ребёнка. По словам специалистов, именно эти возможности наиболее востребованы у тех, кто заранее планирует иностранное будущее для своего ребёнка.

Минусы второго гражданства

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Специалисты в области госправа отмечают, что основным минусом обладания двумя паспортами для россиянина может стать невозможность занимать государственные и политические должности. Ведь с 2021 года российским госслужащим, военнослужащим и людям, имеющим доступ к гостайне, запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Однако эти же эксперты отмечают, что большинство российских граждан с двумя паспортами не слишком озабочены такой перспективой. А вот возможные штрафы за неуведомление о своём втором гражданстве для них являются беспокоящим фактором.

— Как это ни парадоксально, но в России не все, кто законно имеет второй паспорт, торопятся сообщать об этом властям. А между тем такая обязанность закреплена в законе. За нарушение требования об информировании грозит административная ответственность, а за сокрытие второго паспорта — уголовная, — напоминает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

При этом эксперт напоминает, что в некоторых странах существует запрет на второе гражданство и тем, кто получил паспорт, например, Германии, Норвегии, Японии, Китая, Индии или Сингапура, от российского гражданства (и маткапитала) придётся отказаться под страхом уголовного наказания.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин Нужно ли выплачивать маткапитал россиянкам, которые умышленно рожают детей за границей ради гражданства? 0 Нет, платить нужно только за рождённых в России Если не было цели выехать для родов — платить можно Пусть решает государство

Авторы Максим Греков