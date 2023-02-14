Кого депутаты хотят лишить материнского капитала
Депутаты обсуждают вопрос лишения льгот и социальных выплат россиянок, которых уличат в "родильном туризме". Они рожают за границей ради дальнейшей легализации и получения гражданства. Какие это меры?
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Российские законотворцы снова озаботились вопросом справедливости льгот, которые предоставляет страна своим гражданам для стимулирования решения демографических проблем. Поводом послужила информация об отказе миграционной службы Аргентины в предоставлении вида на жительство россиянкам, которые получили его в связи с рождением в стране ребёнка.
Депутат Виталий Милонов заявил, что женщина имеет право рожать там, где она хочет, но если происходит выбор в пользу родов в другой стране, то социальные программы, предусмотренные для российских родителей, её касаться не должны.
Схожую позицию Лайфу привёл и депутат Госдумы Алексей Журавлёв, который заметил, что в настоящее время любая гражданка России после родов получает материнский капитал, в какой бы стране мира ни появился на свет её ребёнок. Такой подход стимулирует некоторых людей заниматься "родильным туризмом", что недопустимо.
— Материнский капитал — это госсубсидия, предназначенная для нормализации демографической ситуации в нашей стране, а не для финансирования тех, кто намерен из неё бежать. Это ненормально, когда едут рожать в Аргентину или США, чтобы младенец мог получить там паспорт, а его семья — вид на жительство. И при этом люди ещё получают льготы за счёт нашего бюджета, — убеждён он.
Зачем женщины едут рожать за границу
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Среди беременных россиянок, желающих родить за рубежом, наиболее востребованными являются США, Мексика и Аргентина. Причём последняя в приоритете. По оценкам дипломатов, в текущем году в этой латиноамериканской стране ожидается появление не менее 10 000 российских младенцев.
Эксперты утверждают, что подобная ситуация вызвана целым рядом причин.
— Что бы ни говорили мамочки, желающие родить в США или Аргентине, основным мотивом для них является получение паспорта этих стран для своего ребёнка. То есть они заранее планируют, что их сын или дочь будут гражданами другой страны, — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Именно поэтому выбор многих — Аргентина, куда россиянам не нужна въездная виза и где проще подать заявление на вид на жительство. Это дешевле, чем, например, в США.
И действительно, по законам Аргентины любой ребёнок, рождённый в этой стране, автоматически становится её гражданином, а мать новорождённого получает возможность оформить по упрощённой процедуре аргентинский паспорт, который предоставляет право безвизового въезда во все страны Евросоюза. То есть по факту рождение ребёнка в Аргентине — это своего рода путь к легальному приобретению ещё одного гражданства.
— Как правило, люди, планирующие роды в США или Аргентине, не являются малообеспеченными, — утверждает аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв. — При этом я не слышал, чтобы кто-то из них отказывался бы от маткапитала. Скорее наоборот, госсубсидии всегда включаются такими расчётливыми гражданами в долгосрочный план и рассматриваются ими как бесплатные инвестиции.
Для справки: с февраля текущего года материнский капитал в РФ проиндексирован на 11,9%, размер выплат за первого и второго ребёнка должен составлять 587 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей соответственно. При этом данные средства можно потратить не только на улучшение жилищных условий ребёнка, но и на накопительную пенсию матери и образование ребёнка. По словам специалистов, именно эти возможности наиболее востребованы у тех, кто заранее планирует иностранное будущее для своего ребёнка.
Минусы второго гражданства
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Специалисты в области госправа отмечают, что основным минусом обладания двумя паспортами для россиянина может стать невозможность занимать государственные и политические должности. Ведь с 2021 года российским госслужащим, военнослужащим и людям, имеющим доступ к гостайне, запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Однако эти же эксперты отмечают, что большинство российских граждан с двумя паспортами не слишком озабочены такой перспективой. А вот возможные штрафы за неуведомление о своём втором гражданстве для них являются беспокоящим фактором.
— Как это ни парадоксально, но в России не все, кто законно имеет второй паспорт, торопятся сообщать об этом властям. А между тем такая обязанность закреплена в законе. За нарушение требования об информировании грозит административная ответственность, а за сокрытие второго паспорта — уголовная, — напоминает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
При этом эксперт напоминает, что в некоторых странах существует запрет на второе гражданство и тем, кто получил паспорт, например, Германии, Норвегии, Японии, Китая, Индии или Сингапура, от российского гражданства (и маткапитала) придётся отказаться под страхом уголовного наказания.
Нужно ли выплачивать маткапитал россиянкам, которые умышленно рожают детей за границей ради гражданства?