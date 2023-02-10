Миронов поделился прогнозом о темах послания Путина Федеральному собранию

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов ждёт, что президент РФ Владимир Путин затронет в своём послании Федеральному собранию вопросы демографии, доходов граждан и поддержки участников спецоперации.

"Это ситуация с доходами населения, на которые прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги... Ещё одна важная тема — это демография. Вы помните, что глава государства постоянно обращается к ней в своих выступлениях", — пояснил политик РИА "Новости".

Он подчеркнул, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики", поэтому и темы выступления главы государства могут быть скорректированы с учётом этого. Миронов не сомневается, что Путин обязательно поговорит об обороноспособности страны и поддержке участников СВО.