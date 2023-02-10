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10 февраля, 16:25

Миронов поделился прогнозом о темах послания Путина Федеральному собранию

Миронов считает, что Путин в послании Федеральному собранию поговорит о демографии и СВО

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов ждёт, что президент РФ Владимир Путин затронет в своём послании Федеральному собранию вопросы демографии, доходов граждан и поддержки участников спецоперации.

"Это ситуация с доходами населения, на которые прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги... Ещё одна важная тема — это демография. Вы помните, что глава государства постоянно обращается к ней в своих выступлениях", пояснил политик РИА "Новости".

Он подчеркнул, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики", поэтому и темы выступления главы государства могут быть скорректированы с учётом этого. Миронов не сомневается, что Путин обязательно поговорит об обороноспособности страны и поддержке участников СВО.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. В Кремле пока не решили, аккредитуют ли на мероприятие иностранные СМИ.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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