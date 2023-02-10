Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 10:24

В Кремле пока не решили, аккредитуют ли иностранные СМИ на послание Путина Федеральному собранию

Песков: Решение об аккредитации иностранных СМИ на Послание Федеральному собранию не принято

В Кремле пока не решили, предоставят ли возможность журналистам иностранных СМИ присутствовать в зале во время оглашения президентом России Послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы пока ещё не приняли это решение, мы сообщим вам об этом", — сказал Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков подтвердил, что само Послание Федеральному собранию будет оглашено 21 февраля. Мероприятие пройдёт в Гостином дворе.

Митинг-концерт с участием Путина может пройти в Лужниках 22 февраля

Митинг-концерт с участием Путина может пройти в Лужниках 22 февраля

Обложка ©

kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров