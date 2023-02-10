В Кремле пока не решили, аккредитуют ли иностранные СМИ на послание Путина Федеральному собранию
Песков: Решение об аккредитации иностранных СМИ на Послание Федеральному собранию не принято
В Кремле пока не решили, предоставят ли возможность журналистам иностранных СМИ присутствовать в зале во время оглашения президентом России Послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы пока ещё не приняли это решение, мы сообщим вам об этом", — сказал Песков.
Кроме того, Дмитрий Песков подтвердил, что само Послание Федеральному собранию будет оглашено 21 февраля. Мероприятие пройдёт в Гостином дворе.
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