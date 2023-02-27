В КПРФ назвали Зюганова первым кандидатом на следующие президентские выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является первым кандидатом от партии на президентские выборы. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ).

"Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно... Конечно, лидер партии — у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения", — приводит его слова РИА "Новости".

Парламентарий подчеркнул, что единый день выборов в сентябре 2023 года и президентские выборы КПРФ рассматриваются как единая кампания. По его словам, по кадрам определились почти на 70–80%, уже разворачиваются штабы.

"Сначала сентябрь, потом переход в президентскую кампанию. КПРФ, конечно же, будет участвовать в выборах. У нас начнётся обсуждение кандидатов", — рассказал Афонин.

Депутат уточнил, что полная ситуация с кандидатами будет более ясна к середине декабря. Пока конкретных кандидатур нет, но уже идёт широкое обсуждение.