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29 марта, 12:28

На Кубани судимый шизофреник зарубил топором мать и атаковал полицейских

Житель Краснодарского края зарубил топором мать и напал на полицейских

В Краснодарском крае сын зарубил топором мать, после чего попытался убить двух полицейских. Об этом сообщает SHOT.

Жители хутора Междуреченский рано утром увидели, как их 50-летний сосед Сергей П. весь в крови и с топором в руке ходит по улице и орёт. Перепуганные сельчане вызвали полицию. Увидев сотрудников ППС, Сергей бросился на них, достав ещё и нож. Перцовый баллончик остановить мужчину не помог, сотрудникам пришлось открыть огонь. Получив шесть выстрелов, нападавший скончался до приезда скорой.

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Полицейские зашли в дом дебошира, где увидели изувеченный топором труп его 68-летней матери. Выяснилось, что Сергей состоял на учёте у психиатра с диагнозом "шизофрения". Также ранее он был судим за грабёж и умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее в Санкт-Петербурге председатель ТСЖ ранил местного жителя топором. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Лайф.

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Shutterstock

Никита Никонов
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