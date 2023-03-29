На Кубани судимый шизофреник зарубил топором мать и атаковал полицейских

В Краснодарском крае сын зарубил топором мать, после чего попытался убить двух полицейских. Об этом сообщает SHOT.

Жители хутора Междуреченский рано утром увидели, как их 50-летний сосед Сергей П. весь в крови и с топором в руке ходит по улице и орёт. Перепуганные сельчане вызвали полицию. Увидев сотрудников ППС, Сергей бросился на них, достав ещё и нож. Перцовый баллончик остановить мужчину не помог, сотрудникам пришлось открыть огонь. Получив шесть выстрелов, нападавший скончался до приезда скорой.

Полицейские зашли в дом дебошира, где увидели изувеченный топором труп его 68-летней матери. Выяснилось, что Сергей состоял на учёте у психиатра с диагнозом "шизофрения". Также ранее он был судим за грабёж и умышленное уничтожение чужого имущества.