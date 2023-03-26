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26 марта, 14:22

На Сахалине пьяный рецидивист зарезал собутыльника, который разбил его телевизор

Пьяный житель Сахалина убил друга, который разбил его телевизор

На Сахалине житель Холмска убил приятеля, с которым они распивали алкоголь, однако в какой-то момент тот разбил его телевизор. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла в начале марта 2023 года, когда друзья вместе выпивали спиртное в квартире подозреваемого. Когда остатки крепких напитков подошли к концу, они отправились смотреть телевизор. В какой-то момент приятель начал вести себя агрессивно, сначала ударив друга, а затем и разбив его телевизор. Между мужчинами началась драка, в ходе которой хозяин нанёс ножевое ранение своему знакомому. В результате тот скончался на месте. Позднее выяснилось, что обвиняемый был ранее судим за аналогичное преступление.

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Артур Белкин
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