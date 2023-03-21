Житель Башкирии зарезал друга в бане, привязал его тело к авто и увёз на кладбище

В Дюртюлинском районе Башкирии полиция задержала местного жителя, который зарезал 51-летнего мужчину, а потом привязал его тело к машине и протащил по земле. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД республики.

Житель Башкирии привязал тело знакомого к машине и протащил его по дороге. Видео © Telegram / "Новости МВД Башкортостана"

По предварительным данным правоохранителей, мужчина пришёл в гости к новому знакомому — 45-летнему жителю села Суккулово. На протяжении всего дня друзья выпивали, а под вечер пошли в баню, где продолжили застолье. Там между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дома нанёс ножом приятелю несколько ударов в шею.

"Поняв, что мужчина мёртв, злоумышленник решил избавиться от тела. Он завязал жертве ноги, обмотал тело плёнкой и, привязав тело тросом к своей машине, направился в сторону местного кладбища, где намеревался спрятать убитого. Однако довести дело до конца не удалось, самодельный трос оторвался", — говорится в сообщении.

Затем убийца оставил жертву посреди дороги и уехал домой. Тело со связанными ногами нашёл местный житель и позвонил в полицию. Туда немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность погибшего. Правоохранители осмотрели место происшествия, изучили записи камеры видеонаблюдения и нашли преступника. Убийцу задержали и завели на него уголовное дело.