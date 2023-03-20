Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 15:23

Бывшего прокурора Подмосковья нашли мёртвым в его московской квартире

<p>Борис Наместников (слева). Обложка © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_50/mass-media/news?item=85560062" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Борис Наместников (слева). Обложка © Прокуратура Московской области

Бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников найден мёртвым в собственной квартире в центре Москвы. Как пишет ТАСС, тело 90-летнего пенсионера, которое находилось в ванной комнате, обнаружила его супруга.

"Установлено, что смерть бывшего прокурора наступила в результате самоубийства", — сообщил осведомлённый источник агентства.

В настоящее время следователи выясняют, что сподвигло экс-прокурора на отчаянный шаг. Известно, что предсмертной записки Наместников не оставил.

Борис Петрович Наместников родился 23 февраля 1933 года. В правоохранительных органах он проработал более 30 лет. Так, с 1979 по 1982 год Наместников возглавлял Прокуратуру Пермского края, а в 1991–1993 годах работал прокурором Московской области. Также Борис Петрович в своё время руководил Следственным управлением Прокуратуры РСФСР.

В Москве 35-летний майор полиции попал в реанимацию после попытки суицида

В Москве 35-летний майор полиции попал в реанимацию после попытки суицида

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутске замначальника полиции покончил с собой в служебном кабинете. По некоторым данным, в последнее время 50-летний страж правопорядка занимался бракоразводным процессом с супругой.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров