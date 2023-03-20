Бывшего прокурора Подмосковья нашли мёртвым в его московской квартире

Бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников найден мёртвым в собственной квартире в центре Москвы. Как пишет ТАСС, тело 90-летнего пенсионера, которое находилось в ванной комнате, обнаружила его супруга.

"Установлено, что смерть бывшего прокурора наступила в результате самоубийства", — сообщил осведомлённый источник агентства.

В настоящее время следователи выясняют, что сподвигло экс-прокурора на отчаянный шаг. Известно, что предсмертной записки Наместников не оставил.

Борис Петрович Наместников родился 23 февраля 1933 года. В правоохранительных органах он проработал более 30 лет. Так, с 1979 по 1982 год Наместников возглавлял Прокуратуру Пермского края, а в 1991–1993 годах работал прокурором Московской области. Также Борис Петрович в своё время руководил Следственным управлением Прокуратуры РСФСР.