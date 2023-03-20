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20 марта, 12:01

В Иркутске замначальника полиции покончил с собой в служебном кабинете

"Рен-ТВ": Замначальника полиции в Иркутске найден мёртвым в служебном кабинете

Тело 50-летнего заместителя начальника МУ МВД России "Иркутское" обнаружили в служебном кабинете, сообщает "Рен-ТВ". По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Утром 19 марта полицейский заступил на дежурство, а немногим позже сотрудники заметили, что он долго не выходит из собственного кабинета и не отвечает на звонки. Тогда они открыли дверь запасными ключами и нашли в кабинете тело полковника. По некоторым данным, в последнее время он занимался бракоразводным процессом с супругой. В пресс-службе ведомства сообщили kp.ru, что тело полицейского обнаружили днём 19 марта. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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Артур Белкин
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