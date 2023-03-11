В Москве 35-летний майор полиции попал в реанимацию после попытки суицида
Глава миграционного отделения УВД в Москве Чопик попал в реанимацию после попытки суицида
Начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Москвы майор полиции Александр Чопик попал в реанимацию после попытки суицида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Инцидент произошёл вечером 10 марта. Предварительно, начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик пострадал при попытке совершить самоубийство, он в реанимации. Что стало причиной такого поступка, устанавливается", — заявил собеседник агентства.
По версии стражей порядка, в момент ЧП 35-летний майор полиции был пьян. Рядом с раненым Чопиком нашли травматический пистолет. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что проводят проверку по факту травмирования сотрудника УВД по ЦАО. Там пояснили, что полицейский получил травму в нерабочее время.
А вечером 7 марта в Москве произошёл пожар в Главном управлении МВД РФ на Петровке, 38. По предварительным данным, в здании загорелись строительные материалы, которые лежали в одном из кабинетов. До прибытия пожарных эвакуировались пять человек.
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