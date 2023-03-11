В Москве 35-летний майор полиции попал в реанимацию после попытки суицида

Начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Москвы майор полиции Александр Чопик попал в реанимацию после попытки суицида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошёл вечером 10 марта. Предварительно, начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик пострадал при попытке совершить самоубийство, он в реанимации. Что стало причиной такого поступка, устанавливается", — заявил собеседник агентства.

По версии стражей порядка, в момент ЧП 35-летний майор полиции был пьян. Рядом с раненым Чопиком нашли травматический пистолет. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что проводят проверку по факту травмирования сотрудника УВД по ЦАО. Там пояснили, что полицейский получил травму в нерабочее время.