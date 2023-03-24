"Любителя поэзии" чуть не убили в суровом челябинском баре

В Челябинской области мужчина набросился с ножом на посетителя бара, который долго и громко декламировал стихи. Об этом пишет СУ CК РФ по региону.

"Потерпевший длительное время громко читал стихи, что не понравилось обвиняемому. Он нанёс мужчине несколько ножевых ранений, после чего покинул место происшествия", — цитирует управление URA.RU.

Конфликт произошёл 22 марта в одном из заведений Магнитогорска. Оба участника были пьяны и ранее не знакомы. Преступник уже задержан, на него завели уголовное дело по факту покушения на убийство. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние не уточняется.