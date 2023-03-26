В Санкт-Петербурге председатель ТСЖ ранил местного жителя топором
В Петербурге мужчина пожаловался, что на него напал председатель ТСЖ. Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге в одном из дворов на Новочеркасском проспекте председатель ТСЖ ранил жителя топором. Как стало известно Лайфу, пострадавший сообщил о случившемся в полицию. У него диагностировали рубленую рану на левом предплечье.
Потасовка с участием председателя ТСЖ в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
Инцидент попал на видео. Очевидец снял, как председатель ТСЖ и пострадавший мужчина устроили перепалку. Последний сыплет оскорблениями и плюётся, а вооружённый топором мужчина после нескольких фраз садится в машину и уезжает.
Председатель ТСЖ говорит, что хотел только припугнуть мужчину топором, пишут местные СМИ. А пострадавший утверждает, что тот на него напал и ранил. Настоящая причина и обстоятельства конфликта на данный момент остаются неизвестными.
Ранее Лайф рассказывал о том, что мэр Сретенска Забайкальского края напал с топором на остановивших его машину полицейских.