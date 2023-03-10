Мужчина с топором ранил двух человек в парке в Москве
В парке на севере Москвы 65-летний мужчина топором ранил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Всё произошло недалеко от Новой Ипатовки (улица в Москве). У нападавшего возник конфликт с двумя мужчинами, в результате которого он не смог совладать с эмоциями и перешёл от слов к делу. Схватившись за топор, он нанёс оппонентам телесные повреждения мужчинам. В итоге мужчину 1957 года рождения пришлось госпитализировать. Второму пострадавшему также оказали медицинскую помощь.
Нападавшего уже удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Ранее Лайф рассказывал, как 51-летний житель Приморья отрубил возлюбленной три пальца. Причиной нечеловеческой ярости стали обычные счета ЖКХ. Женщина хотела уплатить долги, вместо того чтобы тратить деньги на алкоголь.