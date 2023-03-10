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10 марта, 14:22

Мужчина с топором ранил двух человек в парке в Москве

<p>Место происшествия, где мужчина ранил топором двух человек. Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/1679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Место происшествия, где мужчина ранил топором двух человек. Фото © Прокуратура Москвы

В парке на севере Москвы 65-летний мужчина топором ранил двух человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Место происшествия, где мужчина ранил топором двух человек. Фото © Прокуратура Москвы

Место происшествия, где мужчина ранил топором двух человек. Фото © Прокуратура Москвы

Всё произошло недалеко от Новой Ипатовки (улица в Москве). У нападавшего возник конфликт с двумя мужчинами, в результате которого он не смог совладать с эмоциями и перешёл от слов к делу. Схватившись за топор, он нанёс оппонентам телесные повреждения мужчинам. В итоге мужчину 1957 года рождения пришлось госпитализировать. Второму пострадавшему также оказали медицинскую помощь.

Нападавшего уже удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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Николь Вербер
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